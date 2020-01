Thale

Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Thale

25.01.2020, 13:29 Uhr | dpa

Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten im Harzort Thale gesprengt. In der Nacht zum Samstag hörten Anwohner einen lauten Knall, wie die Polizei mitteilte. Beamte fanden später vor Ort einen stark beschädigten Automaten sowie Reste eines Böllers. Durch die Explosion wurden Teile des Automaten gegen einen in der Nähe geparkten Wagen geschleudert. Laut Zeugenaussagen sollen sich zum Tatzeitpunkt zwei Jugendliche in der Nähe aufgehalten haben, teilte die Polizei weiter mit. Von den Tätern fehlte jede Spur. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.