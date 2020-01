Fulda

Demonstrationen Pro und Contra Tesla-Ansiedlung

25.01.2020, 14:11 Uhr | dpa

Befürworter und Gegner des geplanten Werks des US-amerikanischen Elektroautobauers Tesla haben am Samstag in Grünheide nahe Berlin demonstriert. Unter dem Motto "Gestalten statt verhindern" seien rund 300 Bürger auf die Straße gegangen, sagte Martin Hildebrandt, einer der Organisatoren der Befürworter-Demo, auf Anfrage. Auch Gegner des Projektes versammelten sich in dem Ort zu einer Kundgebung - wie viele, war zunächst unklar.

Nach Polizeiangaben verlief alles ruhig. Vergangenen Samstag hatten beide Gruppen ebenfalls demonstriert und sich dabei teils gegenseitig beschimpft. Am Freitagabend hatte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) Gegnern und Befürwortern bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung Rede und Antwort gestanden.