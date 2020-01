Saarlouis

Tödlicher Betriebsunfall im Kreis Saarlouis

25.01.2020, 19:59 Uhr | dpa

Ein Lastwagenfahrer ist am Samstag auf einem Betriebsgelände in Überherrn (Kreis Saarlouis) gestorben. Der 44-Jährige sei vom Oberdeck eines Lkw-Aufliegers gestürzt und noch am Unfallort seinen schweren Kopfverletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.