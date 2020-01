Offenbach am Main

Ungemütlicher Wochenstart in Hessen

26.01.2020, 12:31 Uhr | dpa

Die neue Woche startet in Hessen mit viel Wolken und Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, steigen die Temperaturen am Montag nicht über zehn Grad. Dabei bleibt es stark bewölkt mit zeitweise Regen.

Am Dienstag ziehen dann Regenschauer über Hessen. Laut Vorhersage sind auch Gewitter mit Graupeln möglich. Aus Südwesten ziehen stürmische Böen auf, die Höchstwerte liegen zwischen sechs und neun Grad. Auch der Mittwoch bleibt ungemütlich. Bei bewölktem Himmel fällt weiter Regen und Graupel. Die Temperaturen liegen laut Vorhersage zwischen zwei und sechs Grad.