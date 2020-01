Bad Essen

51-Jährige nach E-Bike-Sturz in Klinik gestorben

26.01.2020, 12:32 Uhr | dpa

Eine 51-Jährige ist nach einem E-Bike-Unfall in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) im Krankenhaus an den Folgen ihres Sturzes gestorben. Die Frau war am Dienstag vermutlich bei Glatteis in der Kurve einer kleinen Straße am Stadtrand gestürzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei erlitt sie lebensgefährliche Kopfverletzungen. Passanten fanden die 51-Jährige bewusstlos am Boden, Ersthelfer und der Rettungsdienst belebten sie wieder. Am Samstagnachmittag erlag die Frau jedoch ihren Verletzungen.