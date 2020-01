Dresden

Christian Friedel und Band vertonen Dresdens Alte Meister

26.01.2020, 15:02 Uhr | dpa

Schauspieler Christian Friedel ("Das weiße Band", "Babylon Berlin") und seine Band Woods of Birnam (WOB) haben nach Shakespeare-Texten nun Kunst vertont. Sie verbanden für ihr neues Album "How to Hear a Painting" (Wie man ein Gemälde hört) eigene Kompositionen mit Werken der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister, wie der 40-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Dresden sagte. Zur Wiedereröffnung des weltberühmten, frisch sanierten und neugestalteten Museums der Staatlichen Kunstsammlungen am 28. Februar entstand auch eine Installation für die Bühne. "Wir feiern die Alten Meister."