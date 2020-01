Altenburg

Champion im "Mensch-ärgere-Dich-nicht"-Spiel gekürt

26.01.2020, 18:27 Uhr | dpa

Thüringen hat erstmals einen Landesmeister im "Mensch ärgere Dich nicht"-Spiel. Bei dem Turnier im Altenburger Residenzschloss setzte sich am Sonntag unter 68 Teilnehmern der 46 Jahre alte Nico Schlehahn durch, der in der Nähe von Altenburg lebt, teilten die Veranstalter mit. Der jüngste Spieler des Turnier war sechs Jahre alt, der älteste 70.

Die vier Finalisten wurden in mehreren Partien bestimmt, die maximal 25 Minuten dauern durften. Der Gewinner kann nun zu Hause fleißig weiter spielen: Er erhielt als Preis ein Spielepaket.

Schon vergangenes Jahr war in dem Schloss eine Puzzlemeisterschaft ausgetragen worden. Diesmal war der Wettbewerb dem mehr als 100 Jahre alten Spieleklassiker gewidmet, der trotz seines hohen Alters und vieler Neuentwicklungen auf dem Markt für Brettspiele nach wie vor die ganze Familie zusammenbringt.

Mit den Aktionen will der Schloss- und Kulturbetrieb der Stadt Altenburg die Entstehung einer multimedialen Spielewelt als neue Attraktion vorbereiten. Sie soll eine museale Erlebniswelt zum Thema Spiel von der Antike bis in die Gegenwart, ein Spielecafé mit Angeboten für Groß und Klein sowie ein "InnovationLAB", in dem mit spielerischen Mitteln unternehmerische Prozesse entwickelt werden, vereinen.

Das Spiel ist eng mit der Historie der ostthüringischen Stadt verknüpft: In Altenburg wurde im 19. Jahrhundert das Skatspiel entwickelt. Außerdem werden dort seit mehr als 500 Jahren Spielkarten hergestellt.