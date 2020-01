26.01.2020, 20:20 Uhr | dpa

Reisende auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Kassel müssen sich am Sonntagabend auf Beeinträchtigungen einstellen. Wegen eines Unfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen sind zwei von vier Spuren auf der Höhe Frankfurt Westhafen gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend sagte. Nach ersten Erkenntnissen gab es bei dem Unfall zwei Leichtverletzte.