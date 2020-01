Gnoien

Küken in Mecklenburg-Vorpommerns erster Bio-Brüterei

27.01.2020, 01:30 Uhr | dpa

In der ersten Bio-Brüterei des Landes in Gnoien (Landkreis Rostock) sollen heute erste Küken schlüpfen. Vor drei Wochen waren gut 25 000 Eier in die Brutapparate gelegt worden, wie Geschäftsführerin Annalina Behrens sagte. Der Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof, einer der großen Bio-Eierproduzenten in Deutschland, hat die Brüterei 2019 errichtet. Eigentlich sollten schon zur Jahresmitte eigene Bio-Küken aus Gnoien an die Mitgliedsbetriebe geliefert werden. Es gab jedoch Probleme bei der Lüftungs- und Klimatechnik.

Alle geschlüpften Bio-Küken werden aufgezogen, auch die männlichen. Die aufwendige Mast von Hähnchen der Legehennen wird aus dem Verkauf von Hähnlein-Eiern mitfinanziert, die teuerer sind als andere Bio-Eier.

"Die Nachfrage von dritten Bio-Betrieben ist erfreulich gut", sagte Behrens. Interesse bestehe in Brandenburg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Jahr sollen rund 1,5 Millionen Küken in Gnoien zur Welt kommen. Bislang ließ der Erzeugerzusammenschluss Fürstenhof die Eier in den Niederlanden ausbrüten.