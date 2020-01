Kassel

79-Jähriger lag tot in brennendem Haus: Mordprozess beginnt

27.01.2020, 01:39 Uhr | dpa

Wegen Mordes an einem 79-Jährigen steht von heute an ein 39-Jähriger vor dem Landgericht Kassel. Der Mann aus Fulda soll im November 2018 in das Haus des Rentners im nordhessischen Volkmarsen eingebrochen sein, um diesen zu bestehlen. Dabei kam es zu einem Kampf mit dem 79-Jährigen, der Rentner starb. Die Staatsanwaltschaft spricht von "massiver körperlicher Gewaltanwendung" durch den Angeklagten. Dieser habe danach großflächig Benzin vergossen und das Gebäude angezündet. Ihm wird deshalb auch besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. Für den Prozess sind zehn weitere Verhandlungstermine bis Ende April angesetzt.