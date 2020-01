Ihlienworth

Mensch nach Garagenbrand in Ihlienworth tot aufgefunden

27.01.2020, 07:57 Uhr | dpa

Ein Mensch ist nach einem Garagenbrand in Ihlienworth (Landkreis Cuxhaven) tot aufgefunden worden. Bei dem Brand am Sonntagnachmittag hatte sich ein Bewohner retten können und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Mensch wurde zunächst vermisst. Bei den Löscharbeiten sei schließlich eine Leiche gefunden worden - ob es sich hierbei um den Vermissten handelt, sei noch unklar. Ursache des Brandes sowie weitere Details waren zunächst ebenfalls unklar.