Aschersleben

Ärzte legen Arbeit nieder: Streiks in Ameos-Kliniken

27.01.2020, 09:03 Uhr | dpa

Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal mehrerer Ameos-Kliniken in Sachsen-Anhalt haben am Montagmorgen auf unbestimmte Zeit ihre Arbeit niedergelegt. Der Streik habe gegen 6.00 Uhr mit etlichen Teilnehmenden begonnen, sagte Andrea Huth, die die Streiks für die Ärzteschaft organisiert. Betroffen sind den Angaben nach die Kliniken in Aschersleben, Staßfurt, Schönebeck, Bernburg (alle Salzlandkreis) und Haldensleben (Börde). Die Gewerkschaften Verdi und Marburger Bund riefen an insgesamt vier Standorten zu den unbefristeten Streiks auf.

Patientinnen und Patienten müssten sich darauf einstellen, dass geplante Operationen verschoben werden, sagte der zuständige Verdi-Bereichsleiter Bernd Becker. Die Notfallversorgung soll den Angaben zufolge allerdings abgesichert werden.

Ziel des Streiks ist es, Tarifverträge und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten bei Ameos durchzusetzen. Ameos lehnt Verhandlungen bisher ab und sieht in Tariflöhnen eine Gefahr für den Fortbestand der Krankenhäuser. Der Konflikt schwelt seit Monaten. Im November hatte es bereits Warnstreiks gegeben.

Ameos steht wegen seines Umgangs mit den Beschäftigten schwer in der Kritik, auch aus der Landespolitik. Verdi wirft dem Konzern vor, zuletzt mehrere streikende Beschäftigte unberechtigterweise fristlos entlassen zu haben und mit der Streichung von bis zu 800 Jobs zu drohen. Der Gesundheitskonzern streitet das ab und begründete die Kündigungen mit Erlösausfällen.