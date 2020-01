Schongau

Notfall bei Eishockeyspiel: Schongau-Stürmer bricht zusammen

27.01.2020, 13:57 Uhr | dpa

Wegen eines medizinischen Notfalls ist die Partie in der Eishockey-Bayernliga zwischen dem EA Schongau und dem ERV Schweinfurt am Sonntag abgebrochen worden. Wenige Sekunden nach Beginn der Verlängerung war der Schongauer Stürmer Milan Kopecky ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen. Wie die Schweinfurter am Montag mitteilten, musste der 38-jährige Tscheche auf dem Eis reanimiert werden und wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

"Ich möchte mich auf diesem Wege bei den Schweinfurter Betreuern bedanken, die bei der Reanimation geholfen haben. Milan ist nun in bester ärztlicher Betreuung. Uns bleibt nur zu hoffen, dass alles gut wird", sagte Schongaus Sportlicher Leiter Martin Resch "Eishockey News" kurz nach dem Vorfall. Beim Stand von 3:3 wurde die Begegnung der Abstiegsrunde abgebrochen. Über eine Wertung des Spiels sei noch nicht entschieden.