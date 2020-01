Elleben

Toter bei Hausbrand im Ilm-Kreis

27.01.2020, 13:57 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus im Ilm-Kreis hat es einen Toten gegeben. Eine Person habe sich nach bisherigen Erkenntnissen in dem Haus befunden und sei gestorben, teilte die Polizei am Montag mit. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Haus in Riechheim, einem Ortsteil von Elleben, am Montagmorgen in Brand. Noch am Mittag war die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100 000 Euro. Eine Gefahr für umliegende Häuser habe nicht bestanden. Anwohner waren wegen des Rauchs jedoch aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.