Dynamo Dresden will Aufholjagd starten

27.01.2020, 13:58 Uhr | dpa

Trotz sieben Zählern Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz geht Dynamo Dresden mit viel Zuversicht in die letzten 16 Spiele der 2. Fußball-Bundesliga. "Das sind immer Plattitüden, wenn man von der Stunde Null spricht. Aber manchmal ist es im Privatleben und im Beruf so, dass man das Geschehene akzeptieren und einen Strich machen muss", sagte Trainer Markus Kauczinski am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Restrundenstart.

Am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) empfängt das Schlusslicht den 15. Karlsruher SC. Dynamos 49 Jahre alter Coach muss gegen seinen Ex-Verein auf Kevin Ehlers (Außenbandteilriss und Überdehnung des vorderen Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk), Marco Hartmann (Aufbautraining) und Neuzugang Josef Husbauer (Infekt) verzichten. "Es ist wichtig, nicht auf Einzelne angewiesen zu sein. Wir sind gut aufgestellt und können auf alles reagieren", sagte Kauczinski im Rohbau des künftigen Presseraums im neuen Nachwuchsleistungszentrum.

Dort verkündeten die Sachsen zudem die Vertragsverlängerung mit dem langjährigen Exklusivpartner Ostsächsische Sparkasse Dresden bis 2025. "In unserer aktuellen sportlichen Situation ein großartiges Zeichen und ein Vertrauensvorschuss. Jetzt sind wir dran zu liefern", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge.