Mühlhausen/Thüringen

Ausbeutung und Zwangsarbeit: Forschung zu KZ-Außenlagern

27.01.2020, 14:09 Uhr | dpa

Ein Wachturm und Stacheldraht in der Gedenkstätte Buchenwald zu sehen. Foto: Martin Schutt/zb/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Rund tausend Zwangsarbeiterinnen und etwa genauso viele KZ-Häftlinge: Die Ausbeutung für die Rüstungsindustrie gehörte zum Kriegsalltag in Mühlhausen. Das bestätigen erste Erkenntnisse des Jenaer Historikers Marc Bartuschka bei seiner Forschung zu den beiden Außenlagern des Konzentrationslagers Buchenwald in Mühlhausen. Nach der Kritik am ursprünglich geplanten Standort für das Thüringer Bratwurstmuseum soll ihre Geschichte intensiver beleuchtet werden. Die Stadt Mühlhausen und der Geschichts- und Denkmalpflegeverein hatten Bartuschka damit im vergangenen Jahr beauftragt.

Das Museum in Mühlhausen sollte ursprünglich auf dem Gelände eines früheren Außenlagers des NS-Konzentrationslagers Buchenwald entstehen. Das hatte für Proteste unter anderem der Jüdischen Landesgemeinde gesorgt. Daraufhin änderte die Stadt die Standortpläne.

Ziel der nun angestoßenen Forschungsarbeit sei es, den Opfern eine Stimme zu geben sowie die Schicksale der Zwangsarbeiter und Häftlinge darzustellen, sagte Bartuschka.