Potsdam

Ministerin an Auschwitz-Gedenktag: Verhalten hinterfragen

27.01.2020, 15:28 Uhr | dpa

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) hat anlässlich der 75. Jahrestages der Auschwitz-Befreiung dazu aufgerufen, das eigene Verhalten zu hinterfragen. "Tatsächlich sollten wir uns die Frage stellen, wie unsere eigenen Kinder und Kindeskinder später wohl auf unser Verhalten blicken. Werden auch sie fragen: Warum habt ihr nichts getan?", sagte Schüle am Montag auf einer Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in der Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte sei leider keine Garantie für ein auf Respekt basierendes Miteinander, sagte Schüle. "Nicht zuletzt geht es doch um die Frage nach dem eigenen Beitrag zu einem menschlichen Miteinander in der Gegenwart."

Schüle sah auch die Gefahr, dass das Gedenken an den Holocaust abstrakt werden könnte. Das Wissen über die NS-Verbrechen und Auschwitz scheine umfangreich. Für die historisch-politische Bildung und das Gespräch mit Schülerinnen und Schüler sei es aber "unerlässlich zu erklären, was genau Auschwitz vorausgegangen ist und welche Verhaltensweisen Auschwitz ermöglicht haben".