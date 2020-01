Potsdam

Haselnussblüte: Frühling kommt so früh wie noch nie

27.01.2020, 15:40 Uhr | dpa

Blüten hängen an einem Haselnussstrauch in der Morgensonne. Foto: Henning Kaiser/dpa (Quelle: dpa)

Geht es nach der Haselnuss, hat der Frühling in Brandenburg bereits begonnen: Bereits am 25. Januar blühte der Strauch, wie das Umweltministerium am Montag mitteilte. Die Haselnuss ist den Angaben nach die Referenzpflanze für den Vorfrühling. Damit endete der Winter 2019/2020 bereits im Januar - und war damit der kürzeste Winter seit Beginn der Aufzeichnungen.

Nach Angaben des Umweltministeriums blühten Haselnusssträucher und Schneeglöckchen in den überdurchschnittlich warmen Jahren 2018 und 2019 schon zum Ende der ersten Februarwoche. Der Winter war dadurch mehr als 20 Tage kürzer als noch in den Jahren 1951 bis 1980, als der Vorfrühling erst Ende Februar/Anfang März begann. Im aktuellen Referenzzeitraum 1990 bis 2019 rückte der Beginn auf Mitte Februar vor.

Die Auswertung der phänologischen Daten durch den Deutschen Wetterdienst und die Auswertung des Pollenflugs, auf die sich das Ministerium bezieht, bilden demnach den Klimawandel in der Region ab.