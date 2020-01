Bad Homburg vor der Höhe

37-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt

27.01.2020, 16:56 Uhr | dpa

Bei einer Auseinandersetzung in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) ist ein 37-jähriger Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Er sei in der Nacht auf Montag mit einem 27-Jährigen aneinandergeraten, teilte die Polizei mit. Beide Männer kannten sich den Angaben zufolge und sind afghanische Staatsbürger. Demnach hatten sie sich auf dem Rathausplatz getroffen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum Streit, bei dem der 37-Jährige eine Stichverletzung erlitt. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Der 27-Jährige floh zunächst, Beamte nahmen ihn aber wenig später in einer Wohnung fest. Gegen ihn wird wegen versuchter Tötung ermittelt. Er sollte noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.