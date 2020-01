Naumburg (Saale)

Finale Verhandlungen zur Übernahme des Burgenlandklinikums

27.01.2020, 16:59 Uhr | dpa

Die Verhandlungen zu einem neuen Eigentümer für das insolvente Burgenlandklinikum gehen auf die Zielgerade. Vertreter der Gläubiger berieten am Montag die finalen Übernahmeangebote, wie ein Sprecher des Klinikums am späten Nachmittag mitteilte. In den nächsten Tagen soll das Ergebnis der abschließenden Verhandlungen feststehen. Damit ist ein Ende der monatelangen Suche nach einem Geldgeber für das kommunale Krankenhaus mit Standorten in Naumburg und Zeitz in Sicht.

Im Rennen sind der frei-gemeinnützige Träger SRH und der private Ameos-Konzern. Wer die besseren Chancen hat, wurde im Vorfeld nicht gesagt. Zum Bieterverfahren wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Burgenlandklinikum beschäftigt rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es hatte im September Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Seither wird versucht, den Betrieb zu sanieren. Parallel wird nach einem neuen Eigentümer gesucht.