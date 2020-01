Königstein im Taunus

Gestank in Klassenzimmer: ein Schüler im Krankenhaus

27.01.2020, 16:59 Uhr | dpa

Eine übelriechende Flüssigkeit hat einen Einsatz von Rettungskräften und Polizei in einer Königsteiner Schule (Hochtaunuskreis) ausgelöst. Mehrere Schüler beschwerten sich am Montagmorgen über einen üblen Gestank im Klassenzimmer, wie die Polizei mitteilte. Beamte fanden in dem Raum eine zerbrochene Glasampulle, in der sich eine Flüssigkeit befand. Der Geruch sei so intensiv gewesen, dass mehrere Schüler über Atemwegsprobleme geklagt hätten. Ein Schüler wurde wegen starker Kopfschmerzen im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei erklärte. Um welche Flüssigkeit es sich handelte und wer die Ampulle zerbrochen hat, sei derzeit unklar. Es liefen Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.