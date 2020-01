Dresden

Semperopernball-Chef Frey wehrt sich gegen Kritik an Ehrung

27.01.2020, 17:07 Uhr | dpa

Hans-Joachim Frey, Künstlerischer Leiter des Semperopernballs, hat mit Kritik an der Verleihung des St. Georgs Ordens an Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi gerechnet. "Es überrascht mich nicht", sagte er am Montag in Dresden. Der Ball sei aber eine Kultur- und keine politische Veranstaltung, also in einer anderen Rolle. "Aus unserer Sicht ist es wichtig, mit der Sprache der Kultur Dialog herzustellen. Afrika sei wichtig für Europa, Al-Sisi aktuell Präsident der afrikanischen Union und die Kultur Brückenbauer. Man habe sich vorher abgesichert, auch mit der Sächsischen Staatskanzlei. "Die Preisverleihung an Herrn Al-Sisi wird als unproblematisch angesehen."