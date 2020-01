Mistelbach

Autofahrerin nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

28.01.2020, 09:46 Uhr | dpa

Eine Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß in Oberfranken schwer verletzt worden. Sie sei mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die 48-Jährige war am Montagnachmittag von Bayreuth nach Mistelbach (Landkreis Bayreuth) gefahren. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach links auf die Gegenfahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Die 48-Jährige kam in ein Krankenhaus, die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs blieb nach Angaben des Sprechers unverletzt.