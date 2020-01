Niestetal

A7 nach Unfall mit Lastwagen voll gesperrt

28.01.2020, 09:49 Uhr | dpa

Die Autobahn 7 zwischen Lutterberg und Kassel-Nord ist nach einem Unfall in Richtung Süden am Dienstagmorgen voll gesperrt worden. Beteiligt waren nach ersten Erkenntnissen drei Fahrzeuge, eins davon ein leerer Lkw-Tanklastzug, wie die Polizei mitteilte. Demnach sind wohl zwei Menschen verletzt worden, die Polizei ging zunächst von leichten Verletzungen aus. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerten der Polizei zufolge zunächst an.