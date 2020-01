Aschersleben

Ameos setzt weiter auf außertarifliche Einigung

28.01.2020, 11:33 Uhr | dpa

Der Führungswechsel beim Krankenhaus-Betreiber Ameos hat an der Position des Konzerns im Tarifstreit mit den Angestellten zunächst nichts geändert. "Im Moment setzen wir weiter auf unser bestehendes Angebot", sagte der neue Regionalgeschäftsführer für Ameos Ost, Frank-Ulrich Wiener, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Konzern sei aber gesprächsbereit, betonte Wiener, der erst am Montag als Nachfolger des unerwartet freigestellten bisherigen Regionalgeschäftsführers Lars Timm vorgestellt worden war.

An den Ameos-Krankenhäusern in Aschersleben-Staßfurt, Bernburg und Schönebeck (alle Salzlandkreis) sowie Haldensleben in der Börde waren am Montag rund 600 Beschäftigte in einen unbefristeten Streik getreten. Die Angestellten fordern einen Tarifvertrag, den hatte Wieners Vorgänger Timm entschieden abgelehnt. Der Krankenhauskonzern hatte seinen Mitarbeitern stattdessen Einzelverträge mit moderaten Lohnsteigerungen angeboten. Das Angebot ist bislang bis Ende Januar befristet, in den kommenden Tagen will der Konzern entscheiden, ob das Angebot verlängert wird.