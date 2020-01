Osnabrück

Bagger beschädigt Gasleitung: Grundschule wird evakuiert

28.01.2020, 12:58 Uhr | dpa

Wegen eines Gasaustritts haben einige Grundschulkinder in Osnabrück am Dienstag das Schulgebäude verlassen müssen. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen Mittag eine Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt. Die Grundschule besuchen derzeit rund 220 Kinder. Wie viele von ihnen in Sicherheit gebracht wurden, war zunächst unklar.