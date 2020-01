Oberstdorf

Rentner lagert schussbereiten Revolver in Nachtkästchen

28.01.2020, 14:37 Uhr | dpa

Einen geladenen und schussbereiten Revolver hat ein 86 Jahre alter Mann in seinem Nachtkasten gelagert. Ein Pfleger hat am Montag zufällig die Waffe in der Wohnung in Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) entdeckt und die Beamten alarmiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Diese rückten mit einem Durchsuchungsbefehl an und fanden den geladenen Revolver in dem Möbelstück neben dem Bett des Seniors. Da er weder eine Erlaubnis für Waffe und Munition besitzt und der Revolver nicht vorschriftsmäßig gelagert wurde, wird der Mann wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz angezeigt.