Dresden

Franziska Schubert neue Chefin der Grünen im Landtag

28.01.2020, 15:59 Uhr | dpa

Franziska Schubert, neue Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag in Sachsen. Foto: Ronald Bonss/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Franziska Schubert ist neue Fraktionsvorsitzende der Grünen im Sächsischen Landtag. Die 37 Jahre alte Finanzexpertin erhielt bei ihrer Wahl am Dienstag alle zwölf Stimmen, teilte die Fraktion mit. Stellvertretende Fraktionschefin ist Christin Melcher. Die Parteivorsitzende (37) kam auf zehn Stimmen bei zwei Enthaltungen. Parlamentarischer Geschäftsführer bleibt Valentin Lippmann, er stand nicht zur Abstimmung. Die Nachwahl war erforderlich, weil der bisherige Fraktionschef Wolfram Günther nach seiner Ernennung zum Umwelt- und Agrarminister des Freistaates auf das Amt verzichtet hatte. Schubert war bis dato Vize-Fraktionschefin.

"Wir verstehen uns als großes Team innerhalb der Fraktion, so arbeiten wir, so ticken wir als Bündnisgrüne", sagte Schubert. Man sei dabei, sich "einzuschwingen". Man sei sich der Verantwortung bewusst und gehe mit Freude, Zuversicht, viel Mut und Engagement an die Arbeit, betonte Schubert. Christin Melcher verwies unter anderem auf die "gut lesbare grüne Handschrift" im Koalitionsvertrag.