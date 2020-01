Freiburg im Breisgau

SC Freiburg und Höfler verlängern Vertrag

28.01.2020, 19:08 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Nicolas Höfler verlängert. Zur Laufzeit machte der Verein am Dienstagabend wie üblich keine Angaben. Höfler ist der dienstälteste Spieler im Kader der Breisgauer und spielte schon in der B-Jugend für den Club. Zwei Jahre war er an Erzgebirge Aue ausgeliehen. "Seine strategischen Fähigkeiten auf dem Platz und seine professionelle Arbeitsauffassung stehen exemplarisch für die Werte des Sport-Club", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach.