Freiburgs Waldschmidt hofft nach der Saison auf EM-Chance

29.01.2020, 05:12 Uhr | dpa

Fußball-Nationalspieler Luca Waldschmidt hofft nach seinem langen Verletzungsausfall in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga auf eine problemlose zweite Saisonhälfte. "Das Wichtigste ist, gesund zu bleiben. Darüber geht nichts", betonte der 23 Jahre alte Angreifer des SC Freiburg in einem Interview bei Amazon.

Er wolle in der Rückrunde wieder viele erfolgreiche Spiele bestreiten und seiner Mannschaft mit Toren und Assists helfen. In den zehn Partien, die Waldschmidt in der Hinserie bestritt, erzielte der Stürmer vier Tore. Im November 2019 hatte er sich mit der Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation unter anderem eine Mittelgesichtsfraktur zugezogen und am Knie verletzt.

"Nach der Saison steht eine EM an, bei der ich dabei sein will. Das sind Ziele, die ich erreichen möchte, und jedes dieser großen Ziele hat noch kleinere, persönliche Zwischenziele", sagte Waldschmidt.

Bei der 0:2-Niederlage des derzeitigen Tabellenachten gegen den abstiegsbedrohten SC Paderborn hatte er am vergangenen Samstag sein Comeback gegeben. An diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) muss Waldschmidt mit dem SCF beim Tabellen-14., dem 1. FC Köln,antreten.

"Die Kölner haben verglichen mit uns die schlechtere Ausgangslage, sie haben schon ein Stück weit Druck. Seitdem der neue Trainer da ist, haben sie aber einige Punkte geholt", sagte Waldschmidt. "Von daher herrscht bei ihnen trotz der Niederlage gegen den BVB eine gewisse Euphorie. Das wird ein enges Spiel, in dem beide Teams den Sieg vor Augen haben."