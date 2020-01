Suhl

Polizeikontrollen in Suhl: mehrere Männer mit Drogen gefasst

29.01.2020, 08:19 Uhr | dpa

Bei Polizeikontrollen in Suhl sind am Dienstagabend gleich mehrere Männer unabhängig voneinander mit Drogen erwischt worden. Die Beamten fanden bei insgesamt vier Männern im Alter zwischen 25 und 39 Jahren Betäubungsmittel, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Zudem hatte einer der Kontrollierten auch eine Feinwaage bei sich. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten später auch Tütchen zum Verpacken von Drogen. Ein 33-Jähriger, der ebenfalls kontrolliert wurde, stand selbst unter Drogen. Sein Elektroroller, mit dem er unterwegs war, war zudem nicht versichert.