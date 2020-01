Leuna

Auto in Leuna in Flammen

29.01.2020, 08:19 Uhr | dpa

In Leuna ist ein Wagen durch ein Feuer stark beschädigt worden. Die Flammen brachen am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache aus, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.