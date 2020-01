Langenhagen

Schnee in den Bergen, Gewitter an der See in Niedersachsen

29.01.2020, 08:43 Uhr | dpa

In Niedersachsen hat es im Harz in der Nacht zum Mittwoch geschneit. Oberhalb von 400 Metern schneit es weiter, außerdem besteht Glättegefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es gibt leichten Frost bei circa minus 1 Grad. Außerhalb des Berglands gibt es am heutigen Tag viele Wolken und Schauer. An der Küste kommt es vereinzelt zu Gewittern. Die Tageshöchstwerte liegen dort bei ungefähr 3 Grad. Im Binnenland wird es wärmer bei bis zu 6 Grad. Der Wind weht in Böen, zeitweise stark bis stürmisch. In der kommenden Nacht kann es bei Temperaturen zwischen einem und 5 Grad gebietsweise zu leichtem Frost und Glätte kommen. Anschließend wird es milder, am Samstag erwartet der DWD bis zu 13 Grad.