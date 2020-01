Kamenz

Sachsen erreicht 2019 Höchstwert bei Beschäftigung

29.01.2020, 11:09 Uhr | dpa

In Sachsen waren 2019 mehr Menschen als je zuvor seit der Wiedervereinigung in Lohn und Brot. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Mittwoch mitteilte, hatten im vergangenen Jahr im Schnitt 2,068 Millionen Männer und Frauen ihren Arbeitsplatz im Freistaat. Dies seien 0,3 Prozent mehr als 2018 und das höchste Niveau bei der Erwerbstätigkeit seit dem Jahr 1991. Mit Ausnahme der Jahre 2009 und 2015 ist den Angaben zufolge seit 2005 ein stetiger Anstieg zu verzeichnen gewesen.

Den größten Zuwachs mit einem Plus von einem Prozent oder rund 5000 Erwerbstätigen gab es laut Statistikamt im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation. Knapp dahinter mit 0,9 Prozent Zuwachs rangiert der Bereich Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit. Ein kräftiges Minus mit 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gab es hingegen im Bereich Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei.