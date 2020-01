Osnabrück

Investor steht für Pralinenhersteller Leysieffer bereit

29.01.2020, 12:49 Uhr | dpa

Blick in eine Filiale von Leysieffer. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Das Insolvenzverfahren des Osnabrücker Pralinenherstellers Leysieffer steht kurz vor dem Abschluss. Wie ein Sprecher des Sachwalters Stefan Meyer am Mittwoch mitteilte, ist bei der jüngsten Gläubigerausschusssitzung ein Votum für einen Investor gefallen. Die Gläubiger müssen allerdings über den Insolvenzplan noch entscheiden. Sowohl der Name des Investoren als auch Details des Insolvenzplans sollten zunächst vertraulich bleiben, sagte der Sprecher.

Nun muss in den nächsten Tagen der mit dem Investor vereinbarte Insolvenzplan beim Gericht eingereicht werden. Sollten Gläubiger dem Insolvenzplan zustimmen, könnte das Insolvenzverfahren des Traditionsunternehmens möglicherweise schon in diesem Frühjahr beendet werden.

Nach der Schließung von Standorten und der Streichung von Stellen arbeiten derzeit 260 Mitarbeiter für Leyieffer, sagte der Sprecher: "Alle aktuell beschäftigten Mitarbeiter bleiben weiter beschäftigt, die erforderlichen Anpassungen und Veränderungen in der Personalstruktur wurden bereits im vergangenen Jahr umgesetzt."

Der Osnabrücker Confiseriehersteller musste im April vergangenen Jahres ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung einleiten, 110 Jahre nach der Gründung. Leysieffer stellt in der vierten Generation hochwertige, handgefertigte Pralinen her und betreibt eigene Cafés, etwa auf Sylt und dem Flughafen München.