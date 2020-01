Regensburg

Jahn Regensburg verpflichtet Torhüter aus Österreich

29.01.2020, 12:59 Uhr | dpa

Der SSV Jahn Regensburg hat einen weiteren Torhüter unter Vertrag genommen. Der 28 Jahre alte Kevin Kunz wechselt vom österreichischen Zweitligaverein Austria Lustenau in die Oberpfalz. Wie der Jahn am Mittwoch mitteilte, erhält der gebürtige Heilbronner beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis 2021. "Wir wollten unser Torwartteam unbedingt noch in dieser Transferperiode mit einem sportlich und charakterlich passenden Torwart komplementieren", sagte Geschäftsführer Christian Keller. Kurz war zuvor in Deutschland für die SG Sonnenhof-Großaspach und den Chemnitzer FC aktiv. Stammkeeper in Regensburg ist Alexander Meyer.