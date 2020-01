Wiesbaden

Finanzminister verteidigt Finanzplan gegen Kritik

29.01.2020, 14:52 Uhr | dpa

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hat den Haushaltsplan des Landes für das Jahr 2020 gegen die Kritik der Opposition verteidigt. Mit dem Zahlenwerk werde Vorsorge getroffen für schlechtere Zeiten, sagte Schäfer am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden. Das gelte gerade für den Fall, dass die Steuereinnahmen nicht mehr so stark sprudelten wie bislang. Der Minister hob ausdrücklich das Entschuldungsprogramm Hessenkasse der Landesregierung hervor. Mittlerweile gelte das Programm als Vorbild für den Bund.

Die Opposition kritisierte dagegen, dass das Land für seine geplanten Ausgaben von rund 29,2 Milliarden Euro in die Rücklagen und damit auf den Notgroschen zurückgreifen wolle. Hintergrund ist, dass die avisierten Einnahmen bei 28,9 Milliarden Euro liegen. Auch eine Abkehr vom Prinzip der schwarzen Null mit einem Haushalt ohne neue Schulden wurde wegen des vielfältigen Handlungsbedarfs etwa beim Wohnungsbau, Nahverkehr und bei der Bildung gefordert.