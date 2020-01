Neustadt in Holstein

Seniorin beim Kaffeeklatsch: Polizei bricht Drohnensuche ab

29.01.2020, 17:46 Uhr | dpa

Nach einer 94 Jahre alten Frau hat die Polizei in Neustadt im Kreis Ostholstein fast schon mit einer Drohne gesucht, als sie wohlbehalten wieder auftauchte. Eineinhalb Stunden lang suchte die Polizei mit fünf Streifenwagen nach der Frau, die angeblich ohne Mantel in der Kälte herumirren sollte, wie die Beamten am Mittwoch berichteten. Den Angaben zufolge hatte die 71 Jahre alte Tochter ihre Mutter vermisst gemeldet. Als die Einsatzkräfte gerade eine Drohne zur Suche nach der 94-Jährigen einsetzen wollten, gab es eine Spur: Die betagte Dame hielt einen Kaffeeplausch bei einer Nachbarin.