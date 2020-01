Nadrensee

Verschiedene TÜV-Plaketten verraten Kennzeichenfälscher

29.01.2020, 19:07 Uhr | dpa

Weil er TÜV-Plaketten aus zwei verschiedenen Bundesländern an seinem Auto hatte, ist ein Autofahrer an der deutsch-polnischen Grenze in Pomellen in Vorpommern aufgeflogen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch erklärte, wird nun wegen Kennzeichen- und Urkundenfälschung gegen den 21-jährigen Mann ermittelt. Bei der Kontrolle am Dienstag auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin (Szczecin) hatte sich herausgestellt, dass der Wagen seit einem Jahr nicht mehr zugelassen war. An den deutschen Kennzeichen, deren Echtheit noch geprüft wird, waren falsche Plaketten aus Sachsen-Anhalt und aus Niedersachsen angebracht. Das Auto des polnischen Fahrers wurde zunächst sichergestellt.