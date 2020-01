Fuldatal

Mehrfamilienhaus in Nordhessen in Brand: keine Verletzten

29.01.2020, 20:15 Uhr | dpa

Im Landkreis Kassel ist am Mittwoch ein Mehrfamilienhaus komplett ausgebrannt. Die Löscharbeiten an dem Gebäude in Fuldatal-Simmershausen dauerten am Abend noch an, wie ein Sprecher der Polizei in Kassel mitteilte. "Verletzt wurde niemand, da sich die Bewohner glücklicherweise rechtzeitig retten konnten."

Die Schadenssumme liege im sechsstelligen Bereich. "Das Haus ist unbewohnbar", so der Sprecher. Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Möglicherweise habe ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst.