Lübeck

Neuer Terminal am Skandinavienkai für Forstprodukte

30.01.2020, 07:19 Uhr | dpa

Am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde ist ein neuer Forstprodukte-Terminal entstanden. In der 25 000 Quadratmeter großen Logistikhalle werden Papier und Zellulose aus Finnland gelöscht und gelagert. Die neue Halle sei ein Signal dafür, dass in den Hafen zukunftsträchtig investiert werde, sagte der Geschäftsführer der Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG), Sebastian Jürgens. Das Vertrauen der Kunden in den Lübecker Hafen werde gestärkt. Die LHG hatte zwischen 2009 und 2016 durch Streiks und Konjunktureinbruch Ladung und Einnahmen verloren. Die neue Halle sollte am Donnerstag offiziell eröffnet werden.