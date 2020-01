Oberwiesenthal

Schuss bei Lehrgang gelöst: Zwei Polizisten verletzt

30.01.2020, 08:47 Uhr | dpa

Bei einem Lehrgang in Oberwiesenthal (Erzgebirgskreis) sind zwei Polizisten verletzt worden. Es habe sich ein Schuss aus einer Waffe gelöst, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Der Schütze soll ein Polizist gewesen sein. Die genauen Umstände waren zunächst unklar. Ein Beamter kam in stationäre Behandlung, ein anderer wurde ambulant behandelt. Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich, hieß es.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag. Die Beamten waren in Vorbereitung auf einen Polizeisportwettkampf zum Lehrgang nach Oberwiesenthal gekommen. Zuvor berichtete die "Dresdner Morgenpost" (Donnerstagausgabe) über das Ereignis.