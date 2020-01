Magdeburg

Streit über Parlamentsreform: AfD droht mit Verfassungsklage

30.01.2020, 13:48 Uhr | dpa

Die geplante Parlamentsreform in Sachsen-Anhalt verstößt nach Ansicht der AfD-Fraktion gegen die Rechte der Opposition. Das Recht der Opposition, Untersuchungsausschüsse einzusetzen, werde mit der Reform "de facto abgeschafft", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Robert Farle, am Donnerstag im Landtag. "Das geht vor das Verfassungsgericht", kündigte Farle an.

Die Fraktion der Linken, die wie die AfD in der Opposition sitzt, sich aber anders als die AfD an dem Entwurf beteiligte, widersprach dem. "Wir haben die Minderheitenrechte in diesem Gesetzesentwurf nicht eingeschränkt", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Fraktion, Stefan Gebhardt. Das sei ein ausdrückliches Anliegen seiner Fraktion gewesen. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Markus Kurze, wies darauf hin, dass das Parlament bislang jeden Ausschuss zugelassen habe.

Der Entwurf zur Parlamentsreform, den die Fraktionen von CDU, Linken, SPD und Grünen einbrachten, sieht unter anderem vor, dass Anträge zu Untersuchungsausschüssen vom Rechtsausschuss geprüft werden können, falls verfassungsrechtliche Zweifel bestehen. Der Rechtsausschuss soll dann unverzüglich ein Gutachten über die Verfassungsmäßigkeit der Ausschüsse vorlegen. Anschließend soll, wie bisher, das Parlament über die Einberufung des Ausschusses entscheiden. Dabei enthalten sich die Regierungsfraktionen in der Regel.

Derzeit gibt es fünf Untersuchungsausschüsse, ein Antrag auf einen sechsten liegt zur Klärung beim Landesverfassungsgericht. Alle U-Ausschüsse gehen direkt oder indirekt auf die AfD zurück. Bisher hatte es pro Legislaturperiode in Sachsen-Anhalt höchstens drei U-Ausschüsse gegeben. Viele Parlamentarier befürchten, dass die AfD das wichtige Kontrollgremium inflationär einsetzt, um das Parlament zu behindern.