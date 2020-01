Osnabrück

Falsche Polizisten vor Gericht: Täter gestehen Vorwürfe

30.01.2020, 16:45 Uhr | dpa

Weil sie ihre Opfer als falsche Polizisten betrogen haben sollen, müssen sich seit Donnerstag drei junge Männer vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Nach Angaben eines Gerichtssprechers gaben die Angeklagten im Alter von 19, 23 und 27 Jahren die Taten zu. Damit ist eine Verständigung über das Urteil möglich - je nach Tatbeteiligung stellten die Richter Strafen von 9 Monaten bis zu 6 Jahren in Aussicht. (Az.: 3 KLs 16/19)

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, von der Türkei aus ihre Opfer angerufen und sich dabei unter anderem als Polizisten ausgegeben zu haben. Sie waren dabei so überzeugend, dass sie die Geschädigten dazu brachten, ihnen Bargeld oder Wertgegenstände zu überlassen.

Konkret geht es um vier Taten im Juli und August 2019 in Beckum, Dortmund, Nordhorn und Salzbergen. Drei Opfer hätten den Angeklagten insgesamt mehr als 65 000 Euro überlassen. Die Übergabe eines sechsstelligen Betrags in einem vierten Fall sei durch die Polizei verhindert worden. In der nächsten Woche soll der Prozess am Freitag fortgesetzt werden.