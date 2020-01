Wiesbaden

Schutz vor Wolf: Ministerin kündigt Ausweitung von Prämie an

30.01.2020, 16:48 Uhr | dpa

Mit Blick auf die wachsende Zahl von Wolfsnachweisen sollen in Hessen mehr Weidetierhalter von der Herdenschutzprämie des Landes profitieren als bislang. Künftig können Halter von Schafen oder Ziegen schon ab vier Tieren und einer Weidefläche von zwei Hektar einen Antrag auf die Förderung stellen, kündigte Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden im Landtag an.

Bisher lag die Untergrenze bei sechs Tieren und drei Hektar. Mit der Herdenschutzprämie soll der Mehraufwand für Weidezäune ausgeglichen werden. Dafür stellt das Landwirtschaftsministerium jährlich 500 000 Euro aus dem Landesetat bereit. Die Prämie wird außerdem von 31 Euro auf 40 Euro pro Hektar erhöht. Hinz kündigte an, für das kommende Jahr eine Pro-Kopf-Weidetierprämie in Hessen einzuführen - sollte eine solche Prämie aus EU-Mitteln nicht auf Bundesebene kommen.