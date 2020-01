Wiesbaden

Messe sucht nach IAA-Ersatz: OB-Rüchtritt gefordert

30.01.2020, 17:03 Uhr | dpa

Nach dem überraschend schnellen Aus für Frankfurt bei der Bewerbung um die Ausrichtung der Automobil-Schau IAA will die Messe nun Ersatz suchen. Die Branche habe sich mit dem Votum gegen die Mainmetropole für einen "vollständigen Neubeginn entschieden", sagte Geschäftsführer Uwe Behm am Donnerstag. Nun müsse man sich nach Alternativen umsehen. Die Messe sei nun frei, den hochattraktiven Zeitslot mit anderen lukrativen Veranstaltungen zu füllen. Mit der am Mittwoch bekanntgegebenen Entscheidung für Berlin, Hamburg oder München und gegen Frankfurt und andere Städte als Austragungsort geriet am Donnerstag besonders auch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann in die Kritik. FDP und AfD forderten seinen Rücktritt.

Er sei zuversichtlich, dass es der Messe Frankfurt gelinge, neue Formate zu entwickeln, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). "Es ist die einzige Messegesellschaft, die ohne Steuergeld auskommt und Gewinne erwirtschaftet." Der Verband der Automobilindustrie (VDA) habe eine neue IAA gewollt und unter neu sei auch ein neuer Ort zu verstehen gewesen.

Die Internationale Automobilausstellung IAA fand seit 1951 in Frankfurt statt und zählt neben der Buchmesse zu den prominentesten Branchenschauen am Main. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hatte unter sieben deutschen Bewerber-Städten eine Vorauswahl getroffen. Das endgültige Votum soll in den nächsten Wochen fallen.

Behm dankte der Stadt und dem Land, die sich für den Verbleib der IAA eingesetzt hatten. Für die Stadt als IAA-Standort hatten sich neben Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) auch Feldmann und Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) stark gemacht. Feldmann hatte allerdings selbst Kritik an der IAA geübt.

"Das ist ein schmerzvoller Verlust für die ansässige Industrie - insbesondere die Zulieferer- und Logistikwirtschaft - in der gesamten Region", teilte der Präsident der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, Wolf Matthias Mang, mit. Der Messe würden die Millionen-Einnahmen fehlen. Feldmanns Kritik an der Automobilbranche 2018 und 2019 habe letztlich dazu geführt, dass das Vertrauen seitens des VDA beeinträchtigt wurde. "Die Stadt Frankfurt muss den Weggang der IAA nun nutzen, um neue Messen nach Frankfurt zu locken."

Harsche Kritik an Feldmann und dessen Kritik an der IAA übte der hessische FDP-Chef Stefan Ruppert und forderte dessen Rücktritt. "Oberbürgermeister Peter Feldmann trägt gemeinsam mit der Landesregierung die Verantwortung an dieser Entwicklung." Feldmann habe die Veranstalter bewusst brüskiert und deutlich gezeigt, dass er als Stadtoberhaupt den Wert der Messe gering schätze.

Auch AfD-Fraktionschef Robert Lambrou forderte Feldmanns Rücktritt. "Volker Bouffier, seine schwarz-grüne Landesregierung und ganz besonders Peter Feldmann werden in die Geschichte eingehen als diejenigen, die völlig ohne Not nach sieben Jahrzehnten die mit Abstand wichtigste Messe für Hessen dauerhaft in ein anderes Bundesland haben abwandern lassen."

Auch der CDU-Fraktionschef im Römer, Nils Kößler, sieht den Verantwortlichen in Feldmann. Er habe als Aufsichtsratschef der Messe nichts unternommen. Die CDU ist im Römer Koalitionspartner von SPD und Grünen.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Mathias Wagner, bedauerte die Entscheidung des VDA. "Das von der Automobilindustrie erarbeitete neue Konzept einer Internationalen Mobilitätsausstellung hätte gut nach Frankfurt und Hessen gepasst."

"Es ist sehr ärgerlich, dass unter der selbst gemachten Krise der Automobilindustrie auf Selbstfindungskurs jetzt mal wieder arbeitende Menschen leiden müssen", sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Janine Wissler. "Die Schuldzuschreibungen an die Landesregierung, dem Oberbürgermeister oder Demonstranten sind in diesem Fall völlig fehl am Platz. Wer auf Probleme aufmerksam macht, ist nicht selbst das Problem."

Hoteliers und Gastronomie zeigten sich geschockt. "Diese Entscheidung ist ein schwarzer Tag in der Messe-Historie Frankfurts", erklärte der Branchenverband DEHOGA Hessen. Die IAA sei eine der bedeutendsten Messen für Frankfurt und über die Stadtgrenzen hinaus gewesen. "Insbesondere die Dienstleistungsbranche wird dies mit immensen Umsatzeinbußen bezahlen müssen."

Die letzte IAA-Ausgabe vergangenes Jahr gilt mit einem Besuchereinbruch als Misserfolg. Nur noch 560 000 Besucher kamen zur Ausstellung - 2017 waren es 810 000 gewesen.