Neu-Ulm

Bundesliga-Topscorer Dragic verlässt ratiopharm Ulm

30.01.2020, 18:21 Uhr | dpa

Die Basketballer von ratiopharm Ulm müssen ab sofort auf ihren Spitzenspieler Zoran Dragic verzichten. Der Topscorer der Bundesliga verlässt die Ulmer auf eigenen Wunsch und wechselt zum spanischen Club Baskonia Vitoria-Gasteiz. Das teilte der Bundesligist am Donnerstag mit. Der Abschied des 30-jährigen Slowenen sei überraschend gekommen, heißt es in der Mitteilung. Sportdirektor Thorsten Leibenath will sich nun um Ersatz bemühen. "Meine Aufgabe ist es, den Spielermarkt immer im Blick zu haben. Wir gehen deshalb davon aus, dass wir zeitnah eine Verpflichtung vermelden können", sagte er.