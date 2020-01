Jena

Drittligist Jena nimmt Joy-Lance Mickels unter Vertrag

30.01.2020, 19:53 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist Carl Zeiss Jena hat sich kurz vor dem Ende der Transferfrist in der Offensive verstärkt. Die Thüringer verpflichteten Joy-Lance Mickels vom insolventen Regionalligisten Wacker Nordhausen. Der Stürmer erhält bei dem abstiegsbedrohten Tabellenletzten einen Vertrag bis zum Saisonende. Das gab der Club am Freitag bekannt. "Joy-Lance Mickels ist ein robuster und schneller Spieler, der in Nordhausen einer der Leistungsträger war. Nun wird es darauf ankommen, dass wir ihn schnell in die Mannschaft integrieren und dabei unterstützen, die Fähigkeiten, die er mitbringt, auch in der 3. Liga einzubringen", sagte Trainer Rico Schmitt.