Kölleda

Waldarbeiter zwischen Baumstämmen eingeklemmt

30.01.2020, 19:55 Uhr | dpa

Ein Waldarbeiter ist am Donnerstag in einem Waldstück in Kölleda (Landkreis Sömmerda) zwischen zwei Baumstämmen eingeklemmt und verletzt worden. Die Stämme gerieten ins Rollen, als der 21-Jährige einen Stamm anketten wollte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann konnte sein eingeklemmtes Bein nicht alleine entfernen, ein Kollege zersägte die Baumstämme, um ihn zu befreien. Der Mann wurde mit Verdacht auf einen Beinbruch ins Krankenhaus gebracht. Die zuständige Arbeitsschutzabteilung des Landesamts für Verbraucherschutz wurde eingeschaltet.