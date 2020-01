Nürtingen

Hölderlins 250. Geburtstag wird im Südwesten gefeiert

31.01.2020, 01:12 Uhr | dpa

Mit Lesungen und Ausstellungen, Vorträgen und Konzerten wird in diesem Jahr der 250. Geburtstag des schwäbischen Dichters Friedrich Hölderlin gefeiert. Der Poet aus Lauffen am Neckar (1770-1843) hatte seine Kindheit und Jugend sowie viele spätere Lebensjahre in Nürtingen verbracht, bevor er in Tübingen im legendären Turmzimmer starb. Heute gilt Hölderlin als ein Begründer der modernen Lyrik.

"Kaum ein anderer Dichter hat die deutsche Sprache so bereichert wie Hölderlin, kaum einer fordert bis heute die Literatur und die Künste so heraus", würdigte ihn das Literaturarchiv Marbach, das heute um 11 Uhr weitere Details zu den Veranstaltungen zu Ehren des Dichters vorstellen möchte. Insgesamt sind laut Literaturarchiv mehr als 650 Veranstaltungen zwischen Barcelona und Wien geplant, darunter auch ein Musical und eine Oper. Der Schwerpunkt liegt in Hölderlins Heimat, dem heutigen Baden-Württemberg.